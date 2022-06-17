Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал "новым объяснением людоедской войны от Путина" слова российского президента во время выступления на форуме в Санкт-Петербурге о начавшейся войне против Украины.
Об этом говорится в Twitter Подоляка.
"Новое объяснение людоедской войны от Путина. Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это... "спасательным кругом для Запада"? Насилуй во благо, убивай, чтобы попасть в рай? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?" - высказался советник Ермака.
Во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин заявил, что "на фоне растущих для нас рисков решение России о проведении "специальной военной операции" было вынужденным. Тяжелым, безусловно, но вынужденным и необходимым".
Свое решение он называет "направленным на защиту граждан РФ, жителей республик Донбасса, которые в течение 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, которые получили полное покровительство запада".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Кулеба рассказал, что станет поворотным моментом в войне
- ВСУ ударили по ДРГ оккупантов возле Рубежного, бои за Северодонецк продолжаются - Генштаб
- Военный эксперт назвал цель возможного наступления армии Беларуси на Украину