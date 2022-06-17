Свое решение начать войну Путин назвал "защитой граждан РФ, жителей республик Донбасса".

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал "новым объяснением людоедской войны от Путина" слова российского президента во время выступления на форуме в Санкт-Петербурге о начавшейся войне против Украины.

Об этом говорится в Twitter Подоляка.

"Новое объяснение людоедской войны от Путина. Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это... "спасательным кругом для Запада"? Насилуй во благо, убивай, чтобы попасть в рай? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?" - высказался советник Ермака.

Во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин заявил, что "на фоне растущих для нас рисков решение России о проведении "специальной военной операции" было вынужденным. Тяжелым, безусловно, но вынужденным и необходимым".

Свое решение он называет "направленным на защиту граждан РФ, жителей республик Донбасса, которые в течение 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, которые получили полное покровительство запада".

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