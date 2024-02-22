Там россияне нашли силы только на дезинформационную операцию, говорит президент.

В Крынках на левом берегу Херсонской области украинские морские пехотинцы надежно держат плацдарм.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего. По словам главы государства, он заслушал последние изменения в оперативной обстановке от Главкома Александра Сырского, о ситуации на всех основных направлениях, оборонительных действиях и отдельных наступательных операциях, а также поступлении и расходе боеприпасов, ракет, дронов.

"Заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и южном направлениях. Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки - наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог провести только дезинформационную операцию", - заявил президент.

Также Зеленский проинформировал, что был отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. "Количество в первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - отметил глава государства.

Ситуация в Крынках: последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил Путину о взятии поселка. Силы обороны юга Украины назвали это ложью, отметив, что штурм оккупантов провалился.

Россияне опубликовали в сети видео установки своего флага в Крынках, однако украинские морпехи показали, как те сбежали сразу после съемки видео.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что российские захватчики бежали туда, где обычно прячутся после неудачных штурмов.

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