Спикер ВМС ВСУ прокомментировал информацию о том, что российские власти аннексированного Крыма продолжают возводить в проливе вдоль Керченского моста ряд загадочных сооружений.

Почти все корабли Черноморского флота РФ сейчас прячутся в Новороссийске, но, например, в Каспийском и Средиземном морях есть достаточно много кораблей других российских флотов. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, моря между собой соединяются каналами, поэтому теоретически оккупанты могут передислоцировать эти единицы в Азово-Черноморский регион.

Он рассказал, что в Черном море на дежурстве несколько дней отсутствуют какие-либо корабли противника. Но, по словам Плетенчука, не исключено, что это происходит из-за технических проблем с подводными лодками, или из-за подготовки к новому учебному году, который проводится, несмотря на боевые действия.

"Он у них (военных моряков РФ - УНИАН) начинается 1 декабря, а сейчас соответственно, начинается подготовка", - сказал Плетенчук.

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В то же время в Средиземном море постоянно находится группировка российских кораблей, и, как отметил Плетенчук, их наличие нужно учитывать. Как пояснил спикер, почти все морские акватории между собой соединены определенными проливами, каналами и фактически, все это - один "геополитический театр".

Известно, что сейчас российские корабли не могут пройти в Черное море из-за запрета, который предусматривает конвенция Монтре от 1936 года. По словам Плетенчука, нарушить ее россиянам фактически невозможно, потому что контроль каналов достаточно серьезный. Представитель ВМС рассказал:

"Но в любом случае мы это учитываем в своей деятельности. Можно сказать, достаточно длительное время полномасштабного вторжения через Черное море еще происходило курсирование так называемого "сирийского экспресса" из Новороссийска в порт Тартус (Сирия - УНИАН). И фактически использовались те же самые турецкие проливы для того, чтобы обеспечивать постоянное оперативное соединение российского флота в Средиземноморье. Сейчас уже длительное время он не работает".

Он также прокомментировал, возможно ли "перебросить" российские корабли по внутренним каналам с Каспия, в частности, в Азовское море или Черное море. По данным военного, сейчас врагу нет смысла переводить оттуда боевые единицы, поэтому еще все равно ЧФ РФ находится в Новороссийске и фактически в открытое море не выходит.

При этом в Новороссийске не хватает причального фронта - именно поэтому некоторые свои корабли оккупанты до последнего держали в Крыму, а некоторые на полуострове остаются и сейчас. Как добавил Плетенчук, наоборот - в Каспий ранее были эвакуированы два малых ракетных катера проекта "Каракурт", предназначенные для азово-черноморского региона. Плетенчук сказал:

"Зная россиян, не удивлюсь, если после ходовых испытаний они их вернут обратно, потому что таков был план... Вернут, несмотря на то, что уже уничтожены два из пяти кораблей этого проекта, которые были предназначены для Черного моря... Но чисто технически они, конечно, могли вывести туда, в Каспий, единицы в большом количестве - практически все корабли, которые у них входят в состав Черноморского флота, а некоторые даже на Балтику".

Также спикер ВМС ВСУ прокомментировал информацию о том, что российские власти аннексированного Крыма продолжают возводить в проливе вдоль Керченского моста ряд загадочных сооружений.

"Они постоянно пытаются дополнять гидротехнические сооружения, достраивать их, строят соответствующие заборы. Возможно это перед сезоном штормов, они увеличивают немножко количество этих объектов...", - заверил Плетенчук.

Ситуация в Черном море

Российские оккупанты завезли в Керченский пролив новую партию противодронных конструкций типа "еж" для того, чтобы еще плотнее защитить незаконно построенный Крымский мост. Как пояснил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, возможно, это происходит из-за приближения мощных штормов, которые могут разрушить защитные сооружения противника - стихия, вероятно, выбросит часть этих заграждений на побережье.

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