Абхазский порт принимает небольшие единицы, которые входят в состав береговой охраны ФСБ РФ.

Недавно стало известно, что РФ переводит корабли на базу в Абхазию. По данным спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, порт Очамчира не сдан принимать крупные боевые единицы, поэтому они находятся в Новороссийске.

Как сообщил военный в эфире телемарафона, в Новороссийске россияне могут устраивать тренировки личного состава Черноморского флота, и выходить в море, например, во время тревоги, когда опасаются атаки ВСУ. Но фактически это две причины, по которым оккупанты могли бы выводить корабли из Новороссийска.

В то же время порт Очамчира в непризнанной Абхазии, несмотря на заявления о приеме кораблей РФ, не способен принимать крупные боевые единицы. По словам Плетенчука, этот порт может принимать только небольшие единицы, в частности, которые входят в состав береговой охраны ФСБ РФ. Военный объяснил, что эта абхазская гавань маленькая, маневрировать там сложно и принять большое количество кораблей у нее нет возможностей. В то же время там видели малые ракетные катера РФ, в частности, корабль проекта "Каракурт".

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"Это была разовая акция - вой зашел и вышел... Использовать этот порт, как пункт базирования, россияне не начали и вряд ли начнут. Поэтому остается Новороссийск. Там что-то достроить (расширить причальную линию - УНИАН) попыток не зафиксировано. Единственное, что они продолжают - прятаться за боновыми заграждениями, наблюдательными постами", - рассказал спикер.

Он добавил, что во время сезона штормов, который уже начался и продлится до середины весны, в Цемесской бухте, навигация очень неудобная, из-за чего оккупанты очень хотели остаться в Крыму.

В то же время тактическая и патрульная авиация противника в небе присутствует, враг чуть менее активно применяет беспилотные разведчики, что связано с погодными условиями.

Черноморский флот РФ

Один из поисково-спасательных вспомогательных кораблей проекта 22870 из состава Черноморского флота РФ в начале июля был зафиксирован в Абхазии в порту Очамчира. Портал Naval News сообщил, что это - первое развертывание кораблей ЧФ РФ именно на этой базе, поскольку до этого оккупанты держали в Очамчире только патрульные катера береговой обороны ФСБ.

Как предполагалось в публикации, таким образом переводом этого поисково-спасательного судна в один из портов на временно оккупированной территории Грузии россияне пытались вывести его из-под возможного удара морских дронов Сил обороны Украины, нацеленного на базу в порту Новороссийск.

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