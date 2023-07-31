Причину остановки движения не называют.

В понедельник, 31 июля, на железнодорожном вокзале "Керчь Южная" объявили об эвакуации.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra. Кроме того, на Крымском мосту звучит воздушная тревога, российски захватчики перекрыли движение. Это подтверждается и на канале "Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

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По данным Оперативного командования "Юг", украинские военнослужащие наблюдают активность больших десантных кораблей в районе оккупированной Керчи. Сообщается, что российские захватчики могут их использовать для военной логистики.

Напомним, 28 июля российские оккупационные власти закрыли акваторию Керченского пролива для всех маломерных судов и плавсредств.

В июне журналисты сообщали, что неизвестные повредили железнодорожное полотно на участке Джанкой-Керчь.

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