Проход разрешен только российским военным.

Россия ввела ограничения на движение в акватории Керченского пролива.

Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края РФ со ссылкой на распоряжение командования Министерства обороны России. "Запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой", - говорится в сообщении.

Под ограничение попадают прогулочные и парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги. Запрет не действует только для кораблей, катеров и судов военно-морского флота РФ, пограничных органов и войск нацгвардии.

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Отмечается, что транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу открыто только в светлое время после проведения досмотров.

Юг Украины в оккупации: последние новости

Напомним, что ранее захватчики объявили о закрытии территории Арабатской стрелки для гражданских. Решение объяснили "мерами безопасности". Находиться там смогут только силовики и экстренные службы.

В оперативном командовании "Юг" сообщают, что на Кинбурнской косе российские захватчики столкнулись с серьезными проблемами и пали духом. Одна из них - осложненная ротация войск.

Тем временем американский журнал Newsweek сообщает, что Россия уже пять раз перекрывала Крымский мост из-за взрыва очередного склада боеприпасов.

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