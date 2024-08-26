На части фронта Россия потеряла, в частности, более 350 единиц автотехники, поделились в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

В течение недели - с 19 по 26 августа, в Украине на восточном направлении фронта ликвидировано 7417 российских захватчиков.

"Минусовано" также 36 вражеских танков, 134 боевых бронированных машины, 262 единицы пушек и минометов, четыре реактивных системы залпового огня, 15 противотанковых средств, восемь средств радиоэлектронной борьбы и 352 единицы автотехники, сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (объединение Вооруженных сил Украины) в своем канале в Telegram.

В ВСУ добавили, что уничтожено еще восемь складов горюче-смазочных материалов, 71 склад боеприпасов, 636 укрытий противника и 109 единиц вражеской спецтехники.

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Война в Украине продолжается - что уже сообщалось

Утром 26 августа Генштаб ВСУ поделился, что за сутки между нашими воинами и оккупантами произошло 146 боевых столкновений, и треть из них зафиксировано на Покровском направлении. По сведениям аналитиков DeepState, противникам удалось продвинуться в Донецкой области в шести населенных пунктах.

Украинские воины дают захватчикам достойный отпор, и РФ несет серьезные потери. Общие потери России на 26 августа 2024 года составляют примерно 608 820 оккупантов.

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