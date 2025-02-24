По словам Плетенчука, символизм этого сооружения для Кремля очень высок / коллаж УНИАН, фото Facebook/Дмитрий Плетенчук, Википедия

Сейчас россияне снизили частоту перевозки грузов по Крымскому мосту, который построили незаконно. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, сейчас оккупанты не могут полноценно использовать этот путепровод из-за полученных ранее повреждений.

"Что касается нагрузок на мост, это связано с повреждениями, которые он получил в свое время во время удачной совместной операции Службы безопасности Украины и Военно-морских сил... Использовать железную дорогу в полном объеме для переброски тяжелой бронированной техники, конечно, рискованно, и враг это прекрасно знает", - сказал спикер в эфире телемарафона.

По его словам, остается автомобильная часть этого комбинированного мостового перехода, и можно на тралах перевозить технику. Также остается возможность у врага перевозить грузовиками боезапас, личный состав.

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"Но это уже немножко другой формат - это сложнее и дольше. Поэтому мост остается таким, во-первых, символическим сооружением. Во-вторых, конечно, он соединяет материковую часть так называемой Российской Федерации с временно оккупированным Крымом. Это такая пуповина искусственно выращенная, которой они пытаются привязать украинский Крым", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что символизм этого сооружения для Кремля очень высок. По словам военного, конечно, "нелегальные туристы" из РФ могут всегда приехать и посмотреть на "имперские достояния" своего диктатора, что для них это тоже важно.

Плетенчук также поставил под сомнение заявления Москвы о том, что с 2014 года (с начала аннексии полуострова) в Крым в целом переехало около миллиона россиян. Военный подчеркнул:

"На 2 млн жителей Крыма это очень много, так скажем".

По словам спикера, также есть информация о том, что определенное количество россиян выехало в Крым, в частности из-за того, что ЧФ РФ фактически перебазировался с полуострова в Новороссийск. Это означает, что Крым покинула определенная часть личного состава ЧФ РФ, и семьи, вероятно, выехали вместе с ними.

"Была информация, что вывозили семьи", - сказал Плетенчук.

Ситуация в оккупированном Крыму

Как писал УНИАН, во временно оккупированном Крыму российские военные под видом учений могут устраивать контрдиверсионные мероприятия. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, контингент россиян в Крыму достаточно большой - там постоянно находятся военные подразделения. Крым является фактически пунктом базирования, и базой подскока к непосредственно линии боевого соприкосновения.

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