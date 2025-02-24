Определенное количество россиян выехало в Крым из-за того, что ЧФ РФ фактически перебазировался в Новороссийск.

Сейчас россияне снизили частоту перевозки грузов по Крымскому мосту, который построили незаконно. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, сейчас оккупанты не могут полноценно использовать этот путепровод из-за полученных ранее повреждений.

"Что касается нагрузок на мост, это связано с повреждениями, которые он получил в свое время во время удачной совместной операции Службы безопасности Украины и Военно-морских сил... Использовать железную дорогу в полном объеме для переброски тяжелой бронированной техники, конечно, рискованно, и враг это прекрасно знает", - сказал спикер в эфире телемарафона.

По его словам, остается автомобильная часть этого комбинированного мостового перехода, и можно на тралах перевозить технику. Также остается возможность у врага перевозить грузовиками боезапас, личный состав.

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"Но это уже немножко другой формат - это сложнее и дольше. Поэтому мост остается таким, во-первых, символическим сооружением. Во-вторых, конечно, он соединяет материковую часть так называемой Российской Федерации с временно оккупированным Крымом. Это такая пуповина искусственно выращенная, которой они пытаются привязать украинский Крым", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что символизм этого сооружения для Кремля очень высок. По словам военного, конечно, "нелегальные туристы" из РФ могут всегда приехать и посмотреть на "имперские достояния" своего диктатора, что для них это тоже важно.

Плетенчук также поставил под сомнение заявления Москвы о том, что с 2014 года (с начала аннексии полуострова) в Крым в целом переехало около миллиона россиян. Военный подчеркнул:

"На 2 млн жителей Крыма это очень много, так скажем".

По словам спикера, также есть информация о том, что определенное количество россиян выехало в Крым, в частности из-за того, что ЧФ РФ фактически перебазировался с полуострова в Новороссийск. Это означает, что Крым покинула определенная часть личного состава ЧФ РФ, и семьи, вероятно, выехали вместе с ними.

"Была информация, что вывозили семьи", - сказал Плетенчук.

Ситуация в оккупированном Крыму

Как писал УНИАН, во временно оккупированном Крыму российские военные под видом учений могут устраивать контрдиверсионные мероприятия. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, контингент россиян в Крыму достаточно большой - там постоянно находятся военные подразделения. Крым является фактически пунктом базирования, и базой подскока к непосредственно линии боевого соприкосновения.

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