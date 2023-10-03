Оккупанты постараются сохранить средний показатель разового налёта Shahed-136 до 30 единиц, но возникает вопрос о частоте таких налётов.

В ночь на 3 октября российские оккупанты использовали 31 дрон-камикадзе Shahed-136, из которых ВС ВСУ сбили 29. Кроме того, был применён Искандер-К.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, это что заставляет сделать несколько более глубокий анализ этой компоненты, нежели уже ставших будничными Shahed-136.

"В последний раз сообщения о применении Искандер-К поступали 6 сентября. В промежутке меж тем, был в сводке "Искандер" 19 сентября и несколько позже, но без уточнения модификации. С учётом ряда моментов, можно сделать вывод, что это были модификации "М". Но, наиболее активно Искандер-К применялись аж в июле по Одессе. Не менее 10 единиц за месяц", - написал он.

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Коваленко считает, что из этого можно сделать вывод, что общие данные производства данных ракет в России соответствуют действительности и речь идёт не о десятках, а о единицах в месяц.

"То есть, показатель не выше довоенного - максимум 2-3 в неделю. Довоенного без учёта санкций. В противном случае, удары именно модификацией "К" были бы куда более частыми. Что же до Shahed-136, то, думаю, РОВ постараются сохранить средний показатель разового налёта до 30 единиц, но возникает вопрос о частоте таких налётов. Именно октябрь станет показательным, и мы сможем говорить о наращивании производства или летнем накоплении, которое и позволило реализовать сентябрьский рекорд", - добавил он.

Ночная атака РФ 3 октября - детали

Ночью 3 октября российские оккупанты атаковали 31 ударным беспилотником Shahed и крылатой ракетой Искандер-К. Вражеские цели были запущены из временно оккупированного Крыма: "шахеды" – из мыса Чауда, а "Искандер-К" – из района Джанкой.

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