Украинские бойцы делают на фронте все, что могут, отметил он.

Для Украины победой станет даже прекращение войны с Российской Федерацией с минимальными потерями своих территорий.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал главный сержант роты снайперов бригады "Рубіж" Николай "Раптор". Он рассказал, что ушел на фронт в 20 лет, поскольку имел видение будущего Украины и не хотел оставлять эту войну своим детям:

"Это на мое поколение пришлась эта война - и я хочу, чтобы на моем поколении она и закончилась. Я хочу, чтобы мои дети жили уже в действительно независимой стране. И если эта страна будет в границах 91-го года - это было бы очень круто. Надеюсь".

Отвечая на вопрос, могут ли сейчас Вооруженные силы Украины выйти на границы 1991 года, "Раптор" посоветовал людям больше не держаться за эту идею, поскольку в этой войне минимальная потеря территорий уже будет победой.

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"По одной простой причине: мы уже выложились на 100%. Мы, бойцы, делаем все, что можем. Больше мы из себя выжать не можем. Поэтому, если мы сможем остановить врага хотя бы там, где уже потеряли - это будет большая победа. Потому что в начале полномасштабной у нас был шанс потерять все. Страну полностью. А мы выстояли. И это стоит большого уважения", - добавил боец.

Война в Украине

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что захватническая армия Российской Федерации готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Вскоре главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сказал, что оккупанты фактически начали наступление на Сумщину и Харьковщину.

По мнению ряда аналитиков, из-за большого количества проблем, среди которых слабая организация и нехватка военной техники, большое наступление не станет для россиян успешным.

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