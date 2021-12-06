В незаконные вооруженные формирования он вступил в декабре 2018 года.

На Донетчине контрразведка СБУ в ходе спецоперации установила местонахождение и задержала боевика так называемых "Л/ДНР". Им оказался стрелок незаконной вооруженной группировки "Сомали".

Как сообщают в пресс-службе СБУ, задержанным является местный житель, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года.

Читайте такжеНакопление войск России у границ Украины: генерал СБУ объяснил, к чему готовится РФПо данным следствия, злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НВФ т. н. "ДНР", которое оказывало вооруженное сопротивление украинским военным, вовлеченным в операции Объединенных сил в районе н. п. Широкая Балка, Пикузы (быв. Коминтерново), Доломитное Донецкой области.

Впоследствии злоумышленник покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, где он пытался избежать правосудия.

Во время обысков по месту его пребывания правоохранители обнаружили:

"военный билет ДНР";

средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Подозреваемый дал обличительные показания в отношении кадровых военнослужащих ВС РФ, находящихся на должностях советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте такжеС территории РФ против Украины работает около 7 тысяч сотрудников спецслужб-СБУПродолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Напомним, ранее на сайте Федеральной службы безопасности РФ сообщалось, что "на территории трех российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб". Так, в сообщении сказано о якобы задержании двух агентов СБУ с указанием их имен, которые прибыли в РФ для "сбора информации и осуществление фото - и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры".

Кроме того, в ФСБ заявили о задержании якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Позже в Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения российской ФСБ о задержании трех украинцев и отметили, что такие заявления "следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль".

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Автор: Екатерина Малюга