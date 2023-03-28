Мариупольские власти называют его "убийцей мариупольцев номер один".

Украинская команда "Кібер Спротив" и международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовали переписку и данные российского военного преступника, командира воинской части 75387 960-го штурмового авиационного полка РФ, полковника Сергея Атрощенко. Его авиаполк дислоцируется на аэродроме в окрестностях города Приморско-Ахтарск (Краснодарский края РФ, берег Азовского моря).

Как утверждает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, именно он отдавал приказы и контролировал уничтожение оккупированного Мариуполя, который на днях посещал российский диктатор Владимир Путин.

"Убийца мариупольцев номер один установлен. Тот, кто отдавал приказы и контролировал бомбардировку драмтеатра, роддома и детской больницы. С первых недель нами установлено, что бомбившие Мариуполь самолеты взлетали с аэродрома Приморско-Ахтарск", – пишет Андрющенко.

В InformNapalm выяснили, что 41-летний командир полка Сергей Атрощенко родился в Овруче (Житомирская область), затем жил в российском Липецке, Воронеже, служил и был прописан во временно оккупированном Крыму. Они установили его телефон и почтовые адреса – +79186505185, serega.368@mail.ru, gn-grisha131@mail.ru.

По информации расследователей, сейчас Атрощенко живет на съемной квартиру на улице Мира,151 (квартира 2) в Приморско-Ахтарске. Адрес установили благодаря документам о вакцинации от COVID-19.

"К слову, это элитный дом расположенный в 350 метрах от набережной. ... К месту службы, аэродрому дислокации 960-го штурмового авиационного полка, также довольно недалеко, около 5 км", – отмечают в InformNapalm.

Помимо адреса, удалось установить и уровень заработка российского убийцы. Благодаря тому, что был получен доступ в личный кабинет Атрощенко на официальном портале Министерства обороны РФ, стало известно, что с февраля 2022 по январь 2023 года Атрошенко получал ежемесячно от 180 до 370 тысяч рублей. Оклад за март 2022 года, когда удары были нанесены по драмтеатру, роддому, детской больнице на другим гражданским объектам в Мариуполе, преступник получил почти 211 тысяч рублей.

Благодаря получению доступа к почтовым ящикам командира, расследователям также удалось добраться до внутренней информации полка, которую пока не публикуют. Это различные детализированные списки пилотов, сведения, служебные характеристики офицеров, справки, теоретические и практические расчеты, – материалы, которые могут быть интересны для разведки.

Хакеры также получили доступ к почте 40-летней Лилии Атрощенко, жены командира, и лично пообщались с ней от имени якобы офицера 960-полка, возглавляемого ее мужем. По просьбе "офицера" она организовала "патриотическую акцию", сделав фотосессию для жен офицеров полка на аэродроме в парадных кителях с медалями их мужей.

"Лилия постаралась на славу, все, как должно быть, крупные планы женщин, позирующих в кителях своих мужчин-пилотов. ... Кроме этого Лилия постаралась снять и несколько общих планов аэродрома и самолетов, с которых мы также увидели, что в 960-м штурмовом авиационном полку РФ распространена практика нанесения рашистской символики с буквой "Z" прямо поверх красной звезды", – рассказывают расследователи.

По информации InformNapalm сейчас материалы в отношении Атрощенко и его подчиненных переданы для оформления ордера от Международного уголовного суда.

Уничтожение Мариуполя - ключевые факты

Мариуполь в Донецкой области в начале полномасштабного вторжения был одной из важных целей для российских оккупантов. Они наносили по городу сокрушительные удары, сбрасывали бомбы на здания, в которых пытались спастись от войны мирные горожане – роддом, драматический театр и другие.

Героическая оборона города, в частности, металлургического комбината "Азовсталь", продолжалась более 80 дней. В середине мая украинские защитники города вышли с территории завода.

Как сообщал мэр города Вадим Бойченко, в Мариуполе повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры города. Уничтожено 1368 зданий, 11 384 домов, 25 детских садов, 11 больниц, 53 учреждения культуры и спорта, 39 школ. По оценкам, с начала полномасштабного вторжения РФ и до декабря 2022 года в Мариуполе были убиты 22 тысячи мирных жителей.

Сейчас российские оккупанты продолжают уничтожать разрушенный ими же город, сносят целые жилые кварталы.

Вас также могут заинтересовать новости: