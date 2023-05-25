В управлении призывают не спрашивать каждый день, что с контрнаступлением.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали информацию о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины уже началось.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона заявил, что освобождение оккупированных территорий продолжается непрерывно на всей линии фронта. "Продолжается как оборонная операция, так и реализация дальнейшего освобождения наших территорий", - сказал он.

"Что касается конкретики - мы точно не должны спрашивать каждый день, что нового с контрнаступлением. Но, безусловно, освобождение будет. И Крыма, и других временно оккупированных территорий. До недавнего времени у нас наиболее популярная песня была "Скоро уже будет Пасха", а сейчас актуально, что "скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", - добавил Юсов.

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Контрнаступление Украины: что известно

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступательные действия украинской армии продолжаются уже несколько дней.

Впоследствии он пояснил, что контрнаступление включает ряд действий, в частности - уничтожение российских войск на разных направлениях, что и происходит сейчас. "Это не какой-то "один ивент", который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты", - добавил Подоляк.

В то же время замглавы ОП Игорь Жовква заявил, что контрнаступление ВСУ начнется тогда, когда союзники передадут Украине все необходимое вооружение.

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