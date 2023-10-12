В районе города Бахмут Силы обороны Украины ликвидировали 167 российских оккупантов, еще один враг попал в плен.

Украинские воины за минувшие сутки продвинулись на сотни метров на Бахмутском направлении.

Об этом начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона. "На Бахмутском направлении мы продолжаем наступательные действия. В частности, за минувшие сутки сотнями метров нашим защитникам удалось пройти на некоторых направлениях южнее Бахмута. Противник продолжает бить по нашим силам из всех видов имеющегося вооружения, в частности, 580 раз открывал огонь из минометов, танков, различных гранатометов и стрелкового оружия, включая артиллерию всех типов и калибров", - сообщил Евлаш.

По его словам, на этом направлении произошло 8 боевых столкновений. Силы обороны Украины ликвидировали 167 оккупантов, еще один попал в плен. "Нам удалось уничтожить как и за минувшие сутки 10 танков и тяжелую бронированную технику противника, среди которой БТРы, БПМ и пушки различного типа, как 152 мм, так и 122 мм калибров. Это "Гиацинт-Б", "Мста-Б", одна реактивная система залпового огня "Град" и еще три Д-20 и две Д-30 установки", - добавил Евлаш.

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При этом, на Лимано-Купянском направлении зафиксировано 601 обстрел российскими оккупантами позиций ВСУ. Еще враг 13 раз применял авиацию - самолеты Су-25, Су-35 и вертолет Ка-52. Противник совершил 8 ударов дронами.

Также Силы обороны отразили 25 атак - 10 на Купянском направлении и 15 - на Лиманском.

"Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако, безуспешно. В ходе боевых действий было ликвидировано 214 оккупантов, также уничтожено 18 образцов вооружения и военной техники", - сообщил Евлаш.

Среди уничтоженной техники 2 танка Т-80 и 2 танка Т-72, 7 боевых бронированных машин - БМП-1, БМП-2, БТР-80 и МТ-ЛБ. Еще уничтожено несколько артиллерийских ствольных установок - пушки Д-20, Д-30, самоходные гаубицы "Акация", и автомобильную технику противника - грузовики типа "Урал" и легковые машины.

"Противник сосредотачивает свое внимание вблизи Сеньковки, Ивановки и Макеевки. Также за минувшие сутки сосредотачивал усилия вблизи Невского и Серебрянского лесничества, пытаясь найти слабую зону в нашей обороне", - сказал Евлаш.

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Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ речь шла о том, что на Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

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