За прошедшие сутки россияне атаковали на 5 направлениях, всего зафиксировано 95 боевых столкновений.

Украинские войска имели успех в районах Клещиевки и Андреевки, улучшили положение возле Работиного. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

"На Бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки Донецкой области", - говорится в сообщении.

В целом, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага и продвигаются в освобождении временно оккупированных территорий. За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

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В частности, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского, а также Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 15 атак врага.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области", - информирует Генштаб.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

"На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербово Запорожской области", - отмечает Генштаб.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

"Улучшили тактическое положение в районе западнее Работиного Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Война в Украине - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, 10 октября в Генштабе отметили, что уже несколько дней россияне силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Отмечалось, что украинские защитники и защитницы отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что наступление российских сил в районе Авдеевки, вероятно, имеет целью отвести украинские силы от района Работиного.

ISW отмечал также, украинские войска 9 октября продвинулись на Западе Запорожской области и вблизи Бахмута. В то же время российские войска начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя, Запорожской области и, вероятно, реорганизовали южную группировку сил с целью защиты от украинских контрнаступательных операций.

Аналитики в отчете от 10 октября отмечали, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового (18 км юго-восточнее Орехова), а также вблизи Клещиевки (5 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

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