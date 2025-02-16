Советник руководителя ОП отметил, что многие молодые люди в возрасте 18-24 лет, мобилизовались добровольно в украинскую армию еще в начале полномасштабного вторжения.

Без социально-финансового стимулирования в Украине не будет качественной рекрутинговой или мобилизационной программы.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "24 Канала".

Он отметил, что принятие решения о спецконтрактах для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет - это не шаг навстречу США, а объективная реальность. При этом советник руководителя ОП добавил, что сегодня есть потребность через рекрутинг идти правильно, стимулируя мобилизационные процессы.

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"Необходимо привлекать программы рекрутинга, которые включают конкретные денежные выплаты, возможности для поступления в вузы, дают социальные гарантии, потому что это единственные инструменты, которые могут на нынешнем этапе войны, выглядеть положительно. Я понимаю, что мобилизация во время войны - это не положительный процесс. Но через подобные социально-финансовые стимулы можно проводить эффективную мобилизационную, рекрутинговую кампанию", - сказал Подоляк.

Он отметил, что многие молодые люди в возрасте 18-24 лет, мобилизовались добровольно в украинскую армию еще в начале полномасштабного вторжения.

"Этот вопрос возник раньше, а не вчера, когда США по этому поводу что-то сказали и было якобы такое придумано как выход из этой ситуации. Это не вопрос политической целесообразности, а это вопрос эффективных инструментов работы по мобилизации, рекрутингу и стимулированию", - подчеркнул Подоляк.

При этом он подчеркнул, что надо иметь сегодня много программ, которые будут стимулировать тех лиц, которые уже три года находятся на передовой на фронте. По его словам, необходимо увеличивать социальные гарантии для военнослужащих, которые независимо от возраста, воюют на передовой.

"Думаю, что Министерство обороны работает и будет работать активно над этим. Без социально-финансового стимулирования не будет качественной рекрутинговой или мобилизационной программы", - сказал Подоляк.

По его словам, человек в 21 веке должен понимать как он будет содержать семью, детей.

"Он ставит свою жизнь на вес. Понятно, что ценность жизни не сопоставима с выплатами или льготами, но мы говорим об инструментах, которые могут усилить мобилизационные процессы", - добавил советник руководителя ОП.

Новые контракты для молодых людей - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2025 году в Украине ввели специальные контракты для людей в возрасте от 18 до 24 лет, которыми предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллион гривен, а также ряд льгот.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет могут служить по спецконтракту только в боевых подразделениях, пока есть очень положительная динамика по количеству желающих. По его словам, магия цифры в 1 миллион гривен сработала.

Кроме этого, военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко Мстислав Баник рассказал, как будут работать контракты для молодежи. По его словам, пехота требует большого омоложения - молодых, свежих, мотивированных и энергичных людей, которые придут.

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