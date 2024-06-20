С фронта поступают жалобы от россиян, что за день на одну позицию прилетает по несколько сотен беспилотников.

Силы обороны Украины значительно превосходят армию оккупантов по количеству используемых беспилотников-камикадзе. На это жалуются в своих Телеграм-каналах Z-блогеры.

"Соотношение БПЛА на фронте сейчас примерно 1 к 6. Не в нашу пользу. Это примерно. Возможно больше, но точно не меньше. И тенденция только к увеличению разрыва", – пишет крупный "военблогер".

По его словам, причиной растущего диспаритета является неповоротливость и медлительность российской бюрократической машины. В то же время Украина, по его словам, демонстрирует очень гибкий подход, когда большое количество "частных гаражных мастерских" получают финансирование, что и дает соответствующий результат - количество переходит в качество.

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"У нас же куча перспективных проектов встало либо из-за бюрократии, либо из-за отсутствия финансирования. С этим нужно что-то делать. При чем очень быстро. Иначе безнадёжно отстанем", – пишет Z-блогер.

Для иллюстрации уровня "проблемы" он приводит слова своего знакомого, который отправился умирать в украинский Волчанск. По словам оккупанта, за один световой день только по одной его позиции прилетело 245 FPV-дронов Сил обороны.

Война в Украине: вопросы вооружений

Как писал УНИАН, ВСУ впервые сбили российский дрон-камикадзе "Ланцет" с помощью FPV-дрона. По словам экспертов, поразить один дрон-камикадзе с помощью другого дрона поменьше – это больше исключение, чем закономерность.

Также мы рассказывали, что преимущество, которым сейчас пользуются небольшие дроны на полях сражений, в том числе в Украине, является всего лишь коротким "моментом в истории". По словам начальника штаба французской армии генерала Пьера Шилля, скоро средства противодействия дронам преодолеют отставание и угроза дронов значительно снизится.

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