Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркивает, что ужесточение агрессии против Украины приведет к огромным последствиям для России.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отмечает, что переговоры о безопасности в Европе должны проходить при участии представителей ЕС и Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Станице Луганской.

"Нет безопасности в Европе без безопасности Украины. И ясно, что любые обсуждения по европейской безопасности должны включать Европейский Союз и Украину. К любым обсуждениям об Украине должна быть привлечена Украина - в первую очередь. И разговор о безопасности в Европе не может происходить не только без консультаций, но и без участия европейцев. Именно по этой причине мы находимся в тесной координации с США, НАТО и другими странами-единомышленниками", - подчеркнул Боррель.

В то же время высокий представитель ЕС отметил, что конфликт на границах Украины в России находится на грани углубления, а напряжение возрастает в отношении европейской безопасности в целом.

"Россия наращивает войска очень необычным способом, накапливает вооружение вдоль украинской границы. И этот процесс произошел очень быстро", - отметил Боррель.

При этом он сказал, что еще прошлым летом, когда президент США Джо Байден совершил первый визит в Европу, главной причиной для беспокойства был Китай.

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"И когда президент Байден и президент Путин встретились в Женеве, предполагалось, что США и Россия находились в процессе налаживания связи. А мы, европейцы, в основном прислушивались к этим связям между США и Россией, но теперь все изменилось", – сказал Боррель.

Он напомнил, что Россия не только стянула войска к украинской границе, но и инициировала два проекта предложений по безопасности в Европе.

"Но мы больше не живем во времена Ялты. Разграничение на сферы влияния между двумя крупными странами – это уже не вопрос 2021 или 2022 года. Вопросы безопасности в Европе и безопасности в Украине, поскольку Украина – это часть Европы, это тот вопрос, который в первую очередь, касается украинцев и европейцев", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель подчеркнул, что приехал в Украину, чтобы подтвердить полную поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он добавил, что ЕС и Украина сотрудничают с целью деэскалации конфликта с Россией.

"Наша главная цель - попытаться уменьшить напряжение с помощью текущих и будущих переговоров, а также путем жесткой и решительной позиции поддержки Украины", - сказал Боррель.

"Мы попытаемся уменьшить напряженность с помощью диалога, избежать роста напряженности, рассмотрим пути урегулирования, но с решительной позицией и жесткой настроенностью, что любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", - сказал Боррель и отметил, что вопрос подготовки санкций координируется с США, НАТО и другими мтранами-единомышленницами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина и Европейский Союз готовят новые болезненные санкции против Российской Федерации.

"Господин Боррель заслушал детальный брифинг от Объединенных сил по поводу системных нарушений Минских договоренностей со стороны Российской Федерации. И сейчас перед Украиной и Европейским Союзом стоит одна задача - дипломатическими средствами способствовать деэскалации ситуации и тому факту, чтобы Москва снизила напряжение и отказалась от своих агрессивных намерений. Мы системно работаем над сдерживанием Российской Федерации, и, безусловно, одним из элементов этого пакета сдерживания является подготовка новых болезненных санкций в отношении России", - сказал Кулеба.

"Главная тема сегодняшнего визита – это безопасность. Я рад, что господин Боррель смог собственными глазами увидеть и ощутить разрушительные последствия конфликта, а также усилия Украины для прекращения этой войны и для облегчения жизни граждан с обеих сторон линии разграничения", - подчеркнул Кулеба.

Также министр сказал, что Евросоюз стоит бок о бок с Украиной в противодействии агрессивной политике России.

"Речь идет не только о политической поддержке, но и об очень практических решениях. Например, недавно Европейский Союз присоединил Украину к Европейскому фонду обеспечения мира, в рамках которого 31 миллион евро пойдут на укрепление возможностей Вооруженных сил Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, указанная поддержка направлена на поддержку Украины и ее способность защищать себя, поскольку Украина отдана дипломатии и выполнению Минских договоренностей, и политическому урегулированию конфликта.

В свою очередь Боррель сказал, что вскоре состоится заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и министров обороны стран-членов ЕС, а также обсуждения между представителями США и РФ, НАТО и РФ, что станет "критическим моментом".

Возможное вторжение России в Украину

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную озабоченность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров – 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

16 декабря 2021 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе подготовили "серьезные санкции" в случае новой агрессии России против Украины.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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