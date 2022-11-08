ЗРК способен засекать до 130 целей, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о возможностях зенитных ракетных комплексов SAMP-T, которые Италия собирается передать Украине для усиления системы противовоздушной обороны.

Как отметил эксперт, зенитный ракетный комплекс SAMP-T – это разработка трех европейских стран – Германии, Италии и Франции.

По словам Жданова, это достаточно неплохой ЗРК, который способен засекать до 130 целей.

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"На сегодняшний день имеет самое быстрое время реагирования. Может выпускать одновременно до восьми ракет за 10 секунд. Ракеты могут лететь по разным целям… Использует радиолокационную головку самонаведения", – отметил он.

Дальность пуска ракет – до 100 километров, год разработки комплекса – 2006, добавил эксперт.

Италия передаст Украине комплексы SAMP-T

Стало известно, что итальянское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Сообщалось, что Рим готов передать Украине различные системы противовоздушной обороны. В новый пакет должны войти франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP-T.

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