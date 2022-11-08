Эксперт назвал условие для перехода ВСУ в контрнаступление.

В ближайшие недели до конца ноябре практически на всех направлениях фронта в Украине будет вестись позиционная война, наблюдается спад боевой активности.

Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что обе стороны сейчас заняты тем, что накапливают резервы.

"Ближайший месяц у нас будет позиционная война. Где-то мы потихонечку продвигаемся, например, на Херсонском направлении. Насколько мы можем продвинуться, сказать тяжело. Но тем не менее, мы стараемся давить на российские войска, выдавливать их с правого берега Днепра. На мой взгляд, эта тенденция продолжится. На Харьковском направлении мы в основном переходим к обороне. Все упирается в резервы техники и вооружения… На Донецком направлении у нас идет жесткая оборона, ни о каком движении вперед в ближайшее время речи не идет", – спрогнозировал эксперт.

По его словам, главный камень преткновения – нехватка техники и вооружения в ВСУ:

"Как только у нас появится необходимое количество техники для формирования резерва, тогда будем обсуждать переход в контрнаступление. Пока идет спад боевой активности".

Война в Украине: где идут самые жесткие бои

Как сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, эпицентр российской войны сейчас возле Бахмута, Авдеевки и Угледара. По его словам, это и те направления фронта, на которых российские оккупанты несут огромные потери.

Как сообщал Генштаб, с начала широкомасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 77 тысяч 170 российских оккупантов.