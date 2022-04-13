Временные ограничения в Киевской области продлятся в течение нескольких дней.

В населенных пунктах Иванковской поселковой территориальной громады вводят ночной комендантский час по 18 апреля.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Telegram-канале.

"На территории населенных пунктов Иванковского поселкового совета, что в Вышгородском районе Киевской области, комендантский час будет действовать ежедневно с 20:00 до 6:00. Временные ограничения продлятся с 13 по 18 апреля", - говорится в сообщении.

В частности, в это время категорически запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком.

Также сказано, что такие временные ограничения нужны для того, чтобы специалисты имели возможность ликвидировать последствия российской вооруженной агрессии на территории населенных пунктов.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в населенных пунктах, расположенных в Киевской области - в Ирпене, Буче, Бородянке и Макарове. В регионе врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, но позже территорию региона очистили от оккупантов.

В начале апреля от противника была освобождена Буча. 12 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что противник убил 403 местных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: