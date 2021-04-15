По словам секретаря СНБО, все антиукраинские нарративы спланированы и управляются из РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в связи с эскалацией российской гибридной агрессии на востоке Украины в геометрической прогрессии возросло количество антиукраинских фейков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Восьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война идет не только на передовой, но и на информационном фронте, где одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества – все те, кто формирует позиции и являются лидерами мнений”, - заявил он.

По словам Данилова, Кремль действует в четком соответствии с канонами работы российских спецслужб в условиях военной агрессии.

Секретарь СНБО убежден, что все антиукраинские нарративы спланированы, происходят и управляются с российской территории, широко применяется "черная" пропаганда, откровенные выдумки и ложь, для донесения дезинформации используются все возможные средства коммуникации, любые орудия.

“Весь этот информационный терроризм, информационная "пандемия" работает на одну цель – повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность. Способствует этому и "пятая колонна" внутри нашего государства. Платформой для массового распространения дезинформации все чаще становятся не только классические СМИ, но и соцсети и мессенджеры, где нет ни самоцензуры, ни редакционной политики. К сожалению, распространению фейков иногда неосознанно способствуют и сами СМИ, отчасти не проверяя достоверность полученных данных", - подчеркнул он.

Данилов отметил, что с попыткой эскалации российской гибридной агрессии на востоке Украины в “геометрической прогрессии возросло количество фейков и попыток манипулировать сознанием людей”.

Поэтому, по словам секретаря СНБО, ответственное отношение к достоверности информации приобретает сегодня первоочередное значение и является важным элементом информационной безопасности государства.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 Марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал Москву к деэскалации напряжения.

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Автор: Константин Гончаров