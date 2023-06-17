Военный перелом переносится на лето и частично на осень, считает доктор исторических наук.

Война в Украине против РФ может закончиться до конца года.

Уже скоро возможен перелом в войне, рассказал российский эксперт - доктор исторических наук, политический аналитик Валерий Соловей в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону. По его словам, армия Украины имеет достаточно военно-технического потенциала, чтобы "дойти до Москвы", но не будет этого делать.

"Я рассчитывал, что военный перелом определится весной, да не только я - многие, но теперь понятно, это переносится на лето и частично на осень... я думаю, что в любом случае до конца этого года (возможно завершение войны - Ред.)...", - такой прогноз дал собеседник.

Война России против Украины - сегодня это стоит знать

10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина начала контрнаступательные операцию. Наши воины в Донецкой и Запорожской областях уже освободили от россиян семь населенных пунктов.

Советник главы Офиса президента нашего государства Михаил Подоляк говорил, что украинцы будут финализировать войну с РФ абсолютно справедливо. По его словам, россияне будут чувствовать всю ту боль, которую пришлось пережить нам.

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