Планы оккупантов могут изменить помощь партнеров и спецоперации Сил обороны Украины.

Летом российские оккупанты могут начать масштабное наступление, но это может измениться при условии нескольких факторов. Об этом заявил американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж в интервью Радио Свобода.

"Считаю, россияне будут пытаться проводить лимитированные атаки, особенно этой весной. Они чувствуют, что имеют преимущество. Они имели несколько успехов недавно. Когда я говорю об успехах, то они на самом деле являются ограниченными, но они значимы для Путина для использования в пропаганде. Я думаю, что будет более масштабное наступление летом", - сказал он.

Но, по словам Гранджа, это может измениться, в зависимости от нескольких факторов. В частности, от того, примут ли помощь в США и сможет ли также Европа усилить свою поддержку Украины.

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"Хотя ресурсы начинают сокращаться у всех, включая США. А нам нужно иметь собственные резервы для других угроз, которые стоят перед нами или перед нашими союзниками, кроме Украины. А это очень сложно. Но Россия будет пытаться что-то сделать, и сдержать это могут две вещи. Первая - это вооружение, мы об этом уже говорили. Вторая - это асимметричное ведение войны. Украина это очень хорошо делает. Я имею в виду спецоперации. Я имею в виду то, что происходит в Черном море. То, что происходит в России, то, что происходит за линией фронта", - отметил генерал.

Он подчеркнул, что такие спецоперации имеют невероятный психологический эффект и создает условия для маневрирования и для остальных конвенционных операций.

"Поэтому, я думаю, Украине стоит продолжать в том же духе, если не увеличивать масштабы таких операций. Они справляются очень хорошо", - подчеркнул Грандж.

Война с Россией - последние новости

Украинские спецслужбы наносят удары по российским стратегическим объектам, в том числе заводам и аэродромам. Так, 13-е Главное Управление военной контрразведки Службы безопасности Украины поразило радиолокационную станцию дальнего действия в Брянской области Российской Федерации, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. На этот раз у россиян стало меньше на один модернизированный комплекс "Небо-У", который помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют управляемыми авиационными бомбами украинское приграничье.

В частности, радиолокационную станцию стоимостью 100 миллионов долларов поразили семью дронами-камикадзе самолетного типа.

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