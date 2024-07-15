Это возможно, если летом будут хорошие темпы мобилизации и поступят западные истребители F-16.

Появление истребителей F-16 и проведение эффективной мобилизации позволят нашим Силам обороны начать новое контрнаступление и освобождать оккупированные территории уже этой осенью, сказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью 24 каналу.

"Можем ли мы это контрнаступление реально осуществить и смогут ли наши защитники действительно перейти наконец к наступательным действиям не локально? Потому что локально, например, на Харьковщине мы уже в контрнаступлении. Если мы говорим о контрнаступлении большего масштаба, чем только Харьковщина, где сейчас наши защитники наступают. Если мы говорим о более серьезном освобождении оккупированных территорий, то я думаю, всем очевидно, что это точно не начнется вот прямо сейчас. Людям даже очень далеким от фронта видно, что мы пока стоим в глухой обороне на большей части фронта. Даже эту оборону держать на некоторых участках на самом деле очень непросто, и фронт прогибается под давлением врага, например на Торецком и Покровском направлениях", - заявил он.

Дикий также подчеркнул, что нам нужно освобождение территорий, переход именно к наступательным действиям и перехвату инициативы.

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"По состоянию на сегодня мы на это неспособны. Будем ли мы на это способны в ближайшее время? Это в значительной степени зависит от нас с вами. У россиян сейчас перед нами есть только два преимущества, все остальное есть чем компенсировать", - пояснил эксперт.

По его словам, первое преимущество врага - большое количество живой силы. Второе - преимущество в небе, то есть возможность использовать КАБы и ФАБы, запускать их с безопасного расстояния.

"Как только меняются эти два фактора, мы меняемся местами. Что касается неба, то это вопрос исключительно времени, когда долетят F-16. Пока они не долетели, мы физически не можем ничего противопоставить российским бомбардировкам. Как только в небе появится хотя бы первая эскадрилья F-16, ситуация изменится радикально. Россиянам нужно подлетать на 50-70 км, а мы их сможем сбивать на расстоянии до 100 км", - рассказал ветеран АТО.

Что касается преимущества врага в количестве он отметил, что пока мы компенсируем его тем, что у россиян значительно большие потери, чем у нас.

"За каждого нашего погибшего защитника или защитницу в среднем "ложится" шесть оккупантов, а на многих участках - восемь... Но так можно держать оборону. Для того, чтобы перейти к наступлению, нам нужно иметь паритет или чтобы нас было хотя бы вдвое меньше, чем врагов, а не в пять раз... Если мы в течение этого лета дожмем нашу мобилизацию до какого-то нормального уровня, то в таком случае можно будет осенью говорить, что мы можем поменяться с врагом местами, мы можем перехватывать инициативу и начать освобождать наши территории. Всего два условия: появление F-16 и нормальная мобилизация. При этих двух условиях наше наступление становится абсолютно реальным", - пояснил Дикий.

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по Альянсу настроены доставить истребители F-16 в Украину как можно скорее. По его словам, Украине нужны не только самолеты, но и пилоты, которые имеют необходимую подготовку.

"Вам нужны не только самолеты, но и пилоты, которые имеют необходимую подготовку и квалификацию. Мы настаиваем, чтобы это произошло так быстро, как это только возможно. Потому что это придаст Украине возможностей для обороны", - заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что на войне нет универсального средства, которое сразу решит все проблемы.

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