Сейчас Украина изо всех сил пытается удержать свои линии фронта, отметил автор.

С большей поддержкой Запада, большим вниманием к мобилизации, расширению оборонной промышленности и строительству укреплений Украина не только сможет продолжать удерживать свои позиции, но и получит возможность создать условия для контрнаступлений в 2025 году. Такое мнение в своей колонке высказал обозреватель The Washington Post и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

"Впереди нас ждут трудные месяцы, пока Украина изо всех сил пытается удержать свои линии фронта и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру. Запад должен показать, что не дрогнет в своей поддержке. Украинцы, которые несут на себе основную тяжесть этого ужасного конфликта, определенно не колеблются", - отметил автор, комментируя новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Бут акцентировал, что на фоне переменчивой судьбы на фронте Украина вынуждена бороться с возможным сокращением иностранной поддержки.

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"Конгрессу потребовались месяцы задержки, чтобы одобрить пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов для Украины в апреле. Эти деньги закончатся к концу года, и нет никаких гарантий, что Конгресс одобрит еще один крупный пакет. Украина может оказаться в особенно плачевном положении, если победит бывший президент Дональд Трамп. Трамп в своих единственных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис отклонил призыв заявить о своей поддержке победы Украины в войне", - отметил обозреватель.

Он добавил, что президент Джо Байден должен дать Зеленскому разрешение на использование западных систем вооружения для поражения военных целей в глубине России. При этом автор упоминает ранее предоставленные Украине ракеты ATACMS американского производства.

Контрнаступление ВСУ в 2025 году - другой прогноз

Напомним, ранее The Telegraph писал, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в 2025 году.

Отмечалось, что, вполне вероятно, что украинское наступление в Курской области РФ направлено на то, чтобы заставить Россию, по крайней мере частично, отвлечь войска от наступления на Донбассе.

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