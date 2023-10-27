Обозреватель подробно описал, сколько ракет может производить РФ в месяц.

В последний раз Россия применила по территории Украины ракеты Х-101/555 ночью 21 сентября. Дальнейшее отсутствие пусков основной ударной номенклатуры только лишь убеждает в том, что их процесс накопления проводится основательно, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Также отмечу, что даже если они накопят 200 ракет, то одновременно запустить их не смогут, поскольку в таком случае уже возникает проблематика наличия и функциональных возможностей носителей ракет", - написал он.

По словам эксперта, конечно же, у РФ не закончились ракеты:

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"В ночь на 21 сентября Россия применила по территории Украины 43 ракеты Х-101/555, из которых 36 были сбиты. С того дня, ракеты данного типа по территории Украины не применялись. В свою очередь это не говорит о том, что они у них закончились, ведь не может закончиться то, что производится".

При этом Коваленко подробно описал, сколько ракет может производить Россия в месяц:

Х-101/555 (в россиян производство ракет Х-101/555 осуществляется со средним показателем 2 ракеты в сутки; при этом проводится восстановление ракет, которые были непригодны к использованию и требовали глубокого ремонта; преимущественно это ракеты Х-55; таким образом, в месяц российский войска могут производить в среднем 60 ракет Х-101/555/55 +/- 20%);

(в россиян производство ракет Х-101/555 осуществляется со средним показателем 2 ракеты в сутки; при этом проводится восстановление ракет, которые были непригодны к использованию и требовали глубокого ремонта; преимущественно это ракеты Х-55; таким образом, в месяц российский войска могут производить в среднем 60 ракет Х-101/555/55 +/- 20%); КРМБ "Калибр" (в месяц производство может составлять до 40-45 ракет);

(в месяц производство может составлять до 40-45 ракет); "Искандер-М" (производство этих ракет нестабильное и критически зависимое от поставок иностранных комплектующих, но в среднем в неделю они могут выдавать 3-4 полностью боеготовые ракеты);

(производство этих ракет нестабильное и критически зависимое от поставок иностранных комплектующих, но в среднем в неделю они могут выдавать 3-4 полностью боеготовые ракеты); Х-47М2 "Кинжал" (еще более критическое по количеству иностранных комплектующих средство поражения; в состав Х-47М2 "Кинжал" входит более 300 микросхем, микрочипов и прочей продукции иностранного производства; производство их в среднем составляет 2-3 боеготовые ракеты в месяц).

РФ накапливает ракеты для ударов

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали меньше использовать крылатые ракеты. Предположительно, Россия накапливает крылатые ракеты для повторения энергетического террора во время отопительного сезона, заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ракеты Х-101, Х-555, Х-55 они могут использовать для массированных ракетных ударов уже во время отопительного сезона", - сказала она.

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