Глава государства ожидает визиты мировых лидеров в Киев, и в частности, в ближайшее время приедет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Киев превратился в столицу глобальной демократии и борьбы за свободу.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Уже готовимся принимать в ближайшее время в Киеве с визитами президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозеп Борреля. Работать вместе в Киеве - это то, что будет положительно оценено многими народами мира, и не только в Европе, потому что сейчас Киев - это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на европейском континенте", - подчеркнул Зеленский.

Ранее в Министерстве инфраструктуры рассказали, сколько времени понадобится на восстановление разрушенных мостов в Киевской области.

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