Помочь с этим диктатору может Кадыров, пишет The Sun.

Кремлевский диктатор Владимир Путин собирается заменить чеченскими солдатами наемников ЧВК "Вагнер" после смерти их главаря Евгения Пригожина, пишет The Sun.

Как отмечается в публикации, "кадыровцы" помогают России в ее военных операциях с начала 2000-х годов. В развязанной против Украины войне чеченские солдаты участвуют с 2014 года. И по имеющейся информации, сейчас в Украине находятся более 7000 "кадыровцев".

The Sun предполагает, что в связи с выходом войск ЧВК "Вагнер" из Украины Путин, вероятно, ищет им замену на украинской линии фронта, и, скорее всего, именно "кадыровцы" станут ею.

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Также утверждается, что глава Чечни Рамзан Кадыров терроризирует своих подданных посредством "похищений, изнасилований и убийств". И именно поэтому он необходим Путину для удержания Чечни "под беззаконным контролем".

Как Кадыров использовал смерть Пригожина - что сообщалось

Напомним, ранее окружение лидера Чечни Рамзана Кадырова принялось распространять информацию о том, что Пригожина убили по его приказу.

Отмечалось, что Кадыров хочет использовать гибель Пригожина для поднятия своего авторитета в Чечне.

"В республике, явно с подачи близких к Кадырову людей, запустили информацию, будто Пригожина устранили по отмашке главы Чечни и выполнили работу в день рождения Ахмата Кадырова, поскольку Рамзан очень зациклен на "кровавых подарках" к подобным датам", - говорилось в сообщении российского проекта ВЧК-ОГПУ.

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