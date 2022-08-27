Эксперты отмечают, что западная поддержка Украины только усиливается.

США выделяют дополнительную военную помощь Украине на 3 миллиарда долларов, Германия и Канада до передадут украинской армии средства противовоздушной обороны, ракетные системы, боеприпасы. Испания передаст силы ПВО, бронемашины и снаряды.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, все это делается для победы Украины в войне, развязанной РФ. Аналитики рассказали, какие варианты развития полномасштабной агрессии России против Украины они рассматривают сейчас.

"В целом до весны следующего 2023 года мы уже вполне можем ожидать празднования Дня победы", - говорит Сергей Быков, глава аналитического центра "Инполит".

По версии The Guardian, украинская армия активизирует партизанскую войну на оккупированных территориях, а еще козырем ВСУ станет нанесение точных ракетных ударов по военным объектам российской армии.

"Совершенно очевидно, что в прямом противостоянии большой российской армии и малой украинской шансов на победу у украинской армии крайне мало. А вот проведение так называемых асимметричных мероприятий вполне вписывается в ту самую концепцию тысячи мелких порезов, которые обескравливают большую армию российских оккупантов", - говорит военный эксперт Владислав Селезнев.

Аналитики уверены, российская армия попытается изо всех сил удержать оккупированные территории.

"Даже через 6 месяцев войны Россия не достигла никаких политических целей, она не смогла существенно продвинуться на Запад Украины, Киев не пал за три дня, как они этого хотели... Мы видим, что РФ полностью облажалась", - отмечает Быков.

Также эксперты упомянули встречи глав военных ведомств под названием "Рамштайн", на которых обсуждают помощь Украине и объявляют новые поставки вооружений.

Ранее военный эксперт Олег Жданов описал, какой должна быть реформа украинской армии.

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