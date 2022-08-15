ВСУ ежедневно достигают успеха в уничтожении логистики и тыловых баз врага.

Эксперты сходятся во мнении, что совсем скоро оккупанты столкнутся с логистическими проблемами и не смогут компенсировать потери в технике, что обязательно отразится на исходе всей войны.

Как напомнили журналисты проекта FreeДом, по официальным данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили 1 тыс. 876 танков противника. А западные санкции не позволяют производить новую технику.

"Россия потеряла очень многотанков и не только. Все - из-за необдуманных и проваленных тактических действий. Мы понимаем, что у РФ очень много танков. Но самые современные танки фактически уничтожены", - заявляет политолог, эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк.

Журналисты напоминают, что оккупанты перебрасывают на Юг дополнительную технику, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ, однако в ближайшую неделю рашисты не изменят свою тактику, они продолжат создавать ключевое давление на направление Бахмут-Северск.

Что касается взрывов на аэродроме в Крыму, то это - сигнал для российских военных. "Вооруженные силы РФ не могут быть уверены, что огонь украинской армии не дойдет до них в том месте, которое они считают тылом", - заявил Март Вендла, замначальника Генштаба сил обороны Эстонии.

ВСУ действительно ежедневно достигают успеха в уничтожении логистики и тыловых баз врага.

"Россия уже столкнулась с логистическими проблемами, особенно в тот момент, когда начали работать HIMMARS, которые начали выносить тыловые склады и пункты обеспечения российской армии на Донбассе и Юге", - говорит Семенюк.

То, что доставлялась раньше быстро, сейчас это очень сложно. Поэтому ВСУ могут планировать контрнаступление.

По словам политолога Петра Олещука, сейчас РФ, чувствуя, к чему все идет, пытается добиться переговоров с Украиной. А все для того, чтобы получить возможность перегруппироваться и через год-два снова начать войну с новыми силами. Но Киев категорически исключает такой вариант.

Напомним, 14 августа были "демилитаризованы" две базы оккупантов - в городе Токмак (Запорожская область) и в городе Попасная на Луганщине. Кроме этого, уничтожен вражеский склад боекомплекта в Бериславском районе Херсонской области.

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