На постановочных видео и фото Кадыров всегда в компании людей в форме, и это такие же любители фейков.

Журналисты проекта FreeДом решили проанализировать самые популярные аккаунты, которые ведут кадыровские наемники, самые популярные сцены, чтобы доказать, что они вовсе не воины, а все что они делают, является постановкой.

Рамзан Кадыров в очередной раз собрался на Киев. Только в этом месяце столица Ураины минимум дважды снилась главному дон-дону Путина. И вот уже на днях появились кадры, как он к этому готовиться, хотя это и подготовкой назвать сложно. В своем Telegram-канале Кадыров в минимум 19 раз вспомнил украинскую столицу. Каждый раз он врал и манипулировал, но эти манипуляции касались не только Киева.

С начала марта Кадырова будто бы укусил Илья Кива, который первым выпустил фейк, что Владимир Зеленский сбежал из страны.

После этого был ряд заявлений, что Кадыров лично приехал воевать. В середине марта Рамзан писал, что был в Гостомеле возле Киева. Вот только никаких доказательств этому нет, только плохого качества видео из заброшенного подвала. Дальше была информация, что Кадыров появился в Мариуполе, но и это оказалось ложью. А одно из фото было сделано возле заправки "Ростнефти", а этой сети в Украине нет.

На постановочных видео и фото Кадыров всегда в компании людей в форме, и это такие же любители фейков. Военные кадыровцы - это гордость самого дона, но во всем мире они более известны по своим TikTok-достижениям.

В своих видеороликах кадыровские армейцы снимают перестрелки с кустами, они воюют с украинскими деревьями. А вот тогда сценарий идет не по плану, TikTok-армия серьезно страдает.

Ранее на Луганщине ВСУ зашли во фланг врага и разбили подразделение "кадыровцев".

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