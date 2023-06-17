Лодки в Херсонской области атаковала ЧВК "Ливадия", которую основал российский гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

К обстрелам лодки волонтеров во время эвакуации в Херсонской области 11 июня, вследствие которорых три человека погибли и более десяти пострадали, может быть причастна ЧВК крымского гауляйтера Сергея Аксенова. Об этом сообщает Телеграм-канал "Крым. Реалии".

"Российский провоенный телеграм-канал "Омерзительная 8" выложил видео обстрела катеров на Днепре. Журналист Дилан Бернс опознал в них лодки немецких волонтеров, работу которых он снимал в момент обстрела. В результате атаки был ранен британский волонтер Джон Джонс", - говорится в сообщении.

При этом канал "Омерзительная 8" указывает, что лодки атаковала ЧВК "Ливадия". По данным главы оккупационной администрации в Запорожской области Евгения Балицкого, ЧВК основал российский гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

Также росСМИ сообщали, что "Ливадия" связана с ЧВК "Вагнер", о поддержке которой публично заявлял Аксенов.

Обстрел лодки с гражданскими в Херсоне

11 июня оккупанты обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега Херсонской области. Захватчики открыли огонь в спины гражданских. В результате погибли три человека, пострадали больше 10, из них двое правоохранителей.

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