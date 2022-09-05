Глава государства призывает мировое сообщество ужесточать санкции и признать РФ страной-террористом.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что из-за сегодняшнего обстрела оккупантов Запорожская атомная электростанция оказалась в шаге от радиационной катастрофы.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном – более полутора часов. Очень содержательные переговоры. Прежде всего о ситуации на фронте, об оборонительной поддержке Украины. Я благодарен господину президенту и всему народу Франции за неизменное стремление защитить наши общие европейские ценности, нашу общую объединенную Европу", - заявил Зеленский.

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При этом, как отметил Зеленский, отдельно и очень подробно во время разговора с Макроном рассматривалась ситуация на Запорожской атомной станции.

"Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на станцию – кстати, завтра должны быть представлены выводы миссии. Надеюсь, что они будут объективными", - заявил президент.

"Тем более, что сегодня из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины. Снова - это уже второй раз - из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы", - подчеркнул Зеленский.

"Считаю тот факт, что Россия делает это именно сейчас, именно накануне выводов МАГАТЭ, очень красноречивым. Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована лишь в том, чтобы ситуация оставалась наихудшей как можно дольше", - добавил Зеленский.

"Это можно исправить только усилением санкций, только официальным признанием России государством-террористом – на всех уровнях", - отметил глава государства.

"Украина имеет очень четкую, прозрачную и честную позицию: пока мы контролировали станцию, там не было никакой угрозы радиационной катастрофы. Как только пришла Россия, сразу стал возможным худший сценарий, какой только можно представить. На это нужна международная реакция - от ООН до каждого просто нормального государства", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов, снова отключена от энергопитания в результате обстрелов.

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", в течение последних трех суток российские войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи.

Сегодня, 5 сентября, в результате пожара, который произошел из-за обстрелов, отключилась еще одна ЛЭП - последняя, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины. Как следствие – разгружен и отключен от сети единственный работающий энергоблок №6 питает собственные нужды ЗАЭС.

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