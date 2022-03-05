В Минобороны РФ заявили, что для этого с 09:00 будет действовать режим тишины.

Из Мариуполя и Волновахи откроют гуманитарные коридоры для гражданских.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в комментарии Суспильному.

В Минобороны РФ заявили, что для этого с 09:00 будет действовать режим тишины.

В Telegram Мариупольского горсовета мэр города Вадим Бойченко подтвердил, что сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя.

Это позволит начать восстановление критической инфраструктуры города - свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечения Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости.

Режим тишины в обоих населённых пунктах подтвердили и в Донецкой ОВА.

"В настоящее время есть подтверждение режима тишины с 9:00. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации. Координирует работу всех сторон и участников процесса Донецкая областная военная администрация", - написал в Telegram глава администрации Павел Кириленко.

С 11 часов в Мариуполе начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами из трех точек: СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53); драмтеатр (Театральная площадь, 1); Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Также, следуя по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00), можно будет выехать на личном транспорте. Выезжающих из города водителей просят максимально способствовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей, заполнять максимально транспорт.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.

Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней, чтобы каждый желающий смог это сделать.

Как сообщал УНИАН, 5 марта советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что Украина пока не получила от российских оккупантов гарантий безопасности гуманитарных коридоров, которые необходимо организовать для эвакуации гражданского населения, доставки продуктов питания и лекарств населенные пункты, которые в окружении.

По его словам, ведутся переговоры по многим направлениям, на сегодня одна из самых критических ситуаций в Мариуполе.

Справка УНИАН. 3 марта в Беларуси состоялся второй раунд переговоров между представителями Украины и РФ.

Стороны согласовали коммюнике, в котором заявили, что "достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев. С возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится".

4 марта оккупанты не согласились на создание "зеленого коридора" для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину.

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