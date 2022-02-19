Это первый поезд из Луганска в РФ с 2014 года.

Ряд росСМИ сообщили, что из Луганска в Россию отправился поезд с эвакуируемыми жителями Донбасса.

Как пишет ria.ru, это первый поезд из Луганска в РФ с 2014 года.

В сети появилось видео с идущим составом.

Эскалация на Донбассе

Обострение на востоке Украины продолжается уже третий день подряд. За последние сутки российские оккупанты 19 раз нарушили "тишину" вследствие обстрелов погиб один украинский защитник.

В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС, в частности детский сад и школу, где находились дети.

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