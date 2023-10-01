Иногда под действием алкоголя оккупанты становятся неуправляемыми.

Российские оккупанты на фронте пьянствуют и открывают "дружественный огонь" по своим же. Один из них рассказал о проделках своих захватчиков.

Как свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора оккупанта с братом, опубликованного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, пьяные оккупанты теряют здравый смысл и открывают огонь по своим же.

"Вчера здесь эксцесс был у нас. Один нах*ярился, давай по нам долбить из автомата. Гранатами забрасывать", - поделился оккупант.

Как вспоминает россиянин во время разговора с братом, после стрельбы неадекватный оккупант начал ползать.

"Командир переломил его нах*й. я к стенке прижался, чтобы не въ*бало. Гранату бы забросил, п*зда бы нам всем была. Тут вообще п*зда... Здесь у всех зубы с корнями выпадают", – рассказал оккупант.

"Дружественный огонь" в армии РФ

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции свои же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружеский огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

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