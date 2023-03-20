ІТ-специалистам удалось приостановить работу ряда пропагандистских изданий.

Украинская ІТ-армия в выходные "отключила" банк "Россия" и атаковала ряд российских изданий.

Об этом IT ARMY of Ukraine сообщает в Telegram. "На выходных банкопад распространился на банк "Россия". Символически, после кучи региональных названий мы положили всю "расию", правда? А также добавили немножко информационной гигиены, выключив кучу новостных помоек. Уикенд удался", - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские ІТ-специалисты на выходных прекратили работу пропагандистских изданий "Конт" (https://cont.ws/); "Свободная пресса" (https://svpressa.ru/); "Взгляд.РУ" (https://vz.ru/); "Новости Москвы" https://www.m24.ru/).

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В пресс-службе организации также призывают граждан присоединяться к команде волонтеров IT ARMY, заполнив форму (https://forms.gle/BBhy8UwkjfqrfFi78).

IT-армия Украины - что известно о ее достижениях

Как сообщал УНИАН, 7 марта украинская IТ-армия атаковала "Сбербанк" и банк "Тинькофф" - россияне не могли рассчитаться карточками.

8 марта украинская IТ-армия взломала российский платежный сервис и одного из крупнейших платежных интернет-провайдеров России - компанию Payonline. 13 марта украинская IТ-армия атаковала "Росбанк".

14 и 15 марта украинские ІТ-специалисты атаковали два крупнейших региональных банка: "Уральский банк реконструкции и развития" и "Барс Банк".

Справка УНИАН. IT ARMY of Ukraine - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав ІТ-армии входят более 200 тыс. волонтеров. Сообщество объединило украинских и иностранных профессионалов.

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