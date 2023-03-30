Исследователи проанализировали период российских приготовлений к февральскому вторжению 2022 года и действий в начале полномасштабной войны.

Британские специалисты в анализе действий российских спецслужб против Украины пришли к выводу, что РФ удалось создать гигантскую сеть агентов, завербовав в частности коррумпированных должностных лиц и политиков, которые руководили более широкой агентурой.

Лондонский Королевский институт объединенных служб (RUSI), специализирующийся на вопросах безопасности и обороны, рассказал о значительных успехах россиян в проникновении в украинские структуры. Они проанализировали период российских приготовлений к февральскому вторжению 2022 года и действий в начале полномасштабной войны.

"Россияне проникли в самые высокие уровни государственных учреждений Украины. Те проникновения дали возможность мобилизовать большое количество подчиненных, которые выполняли указания, не обязательно зная, что они действовали в интересах России", - говорится в исследовании.

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По мнению авторов, российский метод "коррумпирования" лиц, которых вербовали, а также привлечения агентов обманом оказались действенными для быстрого развития крупных агентурных сетей, "хотя надежность таких агентов можно считать значительно ниже чем тех, которые соглашались на сотрудничество по идейным соображениям".

Специалисты заявили, что "несмотря на масштабность усилий России, из которых очерчена лишь небольшая часть, стоит заметить, что дестабилизационные планы Россия потерпели провала".

"Даже имея влиятельных агентов в государственных органах и с приготовленными сетями, которые могли быть использованы для внутренней дестабилизации, Россия не смогла спровоцировать внутри Украины политический кризис", - подчеркивают исследователи.

По мнению авторов одной из причин неудач России стала ложная осведомленность Москвы со стороны "бывших украинских чиновников в Москве", которые были заинтересованы в том, чтобы Кремль действовал", хотя некоторые российские представители спецслужб рекомендовали отложить вторжение до лета.

Однако российская система достаточно эффективно действовала на захваченных Россией территориях. В Харьковской области "оккупационным властям и гарнизонам помогали работники местных силовых структур и государственные служащие завербованные российскими спецслужбами до войны".

Предатели в политике Украины - детали

Виктор Медведчук и Тарас Козак подозреваются украинскими правоохранителями в государственной измене и сейчас находятся за пределами Украины. В январе Рада прекратила их депутатские полномочия, а президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении гражданства Козака и Медведчука.

21 сентября 2022 года Медведчука обменяли на 215 защитников Украины, которые находились в российском плену. Он подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

5 октября народному депутату Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.