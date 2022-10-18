По словам Буданова, РФ имеет достаточно иранских БПЛА, которые являются более точными. В то же время они не могут сравниться с характеристиками ракет.

Сейчас оборонная промышленность России не может произвести достаточно новых ракет, а запасы старых уже заканчиваются. Именно поэтому агрессор стал применять дроны-камикадзе иранского производства против Украины.

Такое мнение озвучил руководитель Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия".

"Сам факт перехода Российской Федерации на использование иностранных дронов – это уже сам по себе случай неординарный для России, скажем так. Этому "поспособствовала" низкая точность российских ракет, а также малое их количество. Российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми они вступили в войну 24 февраля, уже заканчиваются. По многим наименованиям эта цифра упала уже ниже критического уровня. Я имею в виду уровень 30%. Например: конкретно по ракетам "Искандер" они уже приблизились к отметке в 13% наличия ракет. Концепцией запрещено "опускаться" ниже 30%, но война вносит свои коррективы. Поэтому они были вынуждены искать какие-то варианты преодоления дефицита ракет. Дошли до того, что стали использовать иранские беспилотные летательные аппараты", - пояснил глава ГУР.

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По его словам, РФ имеет достаточно иранских БПЛА, которые являются более точными. В то же время они не могут сравниться с характеристиками ракет, а около 70% дронов сбиваются нашими защитниками.

"Могут ли они по своим характеристикам заменить ракеты? Нет, не могут, но надо исходить из того, что их – достаточное количество сейчас в РФ, и точность попадания БПЛА намного выше, чем этих ракет. На это они и рассчитывают. Первая партия была заказана в количестве 1750 дронов, дальше пошли новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это же не одномоментный процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем", - утверждает Буданов.

Вместе с тем даже, если Израиль передаст Украине так называемые винтовки для сбивания дронов, это никак не повлияет на эту ситуацию и вопрос сбивание "шахидов" не решит. Нужны серьезные системы ПВО, подчеркнул Буданов.

"Системы ПВО, которые нам поставляются, их количество абсолютно мало для того, чтобы полностью снять ракетную угрозу. Однако наша отечественная оборонная промышленность работает над решением этого вопроса. Кроме того, мы ищем, где можно купить любые системы ПВО в мире... и что-то нам поставляется", - рассказал он.

Иранские беспилотники на вооружении РФ

В середине августа стало известно, что Россия приобрела у иранской стороны тысячу дронов-камикадзе. По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны для атаки на критическую инфраструктуру.

Во время утренней атаки Киева "шахидами" 17 октября патрульные полицейские, боец ТРО, оперативник и спецназовец сбили дрон на подлете к цели из автоматов и пистолетов. Инструктор по подготовке снайперов Павел Кащук дал инструкцию, как бороться "шахидами".

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов сообщило, что Иран согласился предоставить России ракеты "земля-земля" и дополнительные беспилотники.

Справка УНИАН. Дрон-камикадзе - барражирующий боеприпас. Он предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Приводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам. Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.

Впервые на Николаевщине иранский дрон-камикадзе "Shahed-136" российская армия применила 20 сентября, нанеся удар по прибрежной зоне Очакова.

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