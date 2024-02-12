Лидер РФ настолько увлекся историей, что напал на Украину.

Президент России Владимир Путин уже давно одержим историей Украины. Еще в 2008 году он прямо заявил о своем видении истории тогдашнему послу США Уильяму Бернсу. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что уже тогда Путин в частном разговоре назвал Украину "ненастоящей страной", и именно этот аргумент приводил лидер РФ в 2014 году, когда его войска оккупировали Крым, и вернулся к нему сейчас, во время полномасштабной войны.

"Страна, которую Путин постоянно называет "искусственной", уже почти два года оказывает ожесточенное сопротивление попыткам Москвы покончить с ее независимостью, вернув себе половину временно оккупированных территорий", – пишет СМИ.

Авторы статьи также предполагают, что Путин проводил большое количество времени за чтением исторических текстов во время пандемии Covid-19, "а признание того, что название "Украина" использовали на протяжении веков – табу в России".

"Хотя такая зацикленность на событиях многовековой давности может показаться странной, вопрос украинской идентичности является ключевым для основного мифа России, и, следовательно, для ее нынешней политики", – объясняют журналисты.

Реакция на слова Путина об "искусственной Украине"

В ответ на слова Путина об "исторических землях" экс-президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж достал свою карту с историческими землями этой страны. На ней можно увидеть, что современная территория России входила в состав Монгольской империи несколько веков.

В свою очередь экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал истинную цель скандального интервью Путина Такеру Карлсону. По словам политика, "мы не должны поддаваться на эту ложь, которая направлена на то, чтобы достичь успеха в Украине".

Вас также могут заинтересовать новости: