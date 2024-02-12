Он показал карту, на которой современная территория России входила в состав Монгольской империи.

Президент Монголии в 2009-2017 годах Цахиагийн Элбегдорж отреагировал на скандальное интервью лидера РФ Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Российский президент оправдывал агрессию против Украины "историческими землями России".

Элбэгдорж написал в X (Twitter) об исторических землях Монголии и даже показал карту.

На ней можно увидеть, что современная территория России входила в состав Монгольской империи несколько веков.

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"Не волнуйся. Мы мирная и свободная нация", - подписал эти карты Элбэгдорж.

Война в Украине и заявления об "исторических землях"

Во время недавней встречи с подчиненными Путин публично признал, что Россия напала на Украину и завоевывает ее территории, а наказание за подобные преступления предусмотрено УК самой РФ.

На днях президент РФ дал первое с начала полномасштабной войны интервью западным СМИ.

Путин пытался поразить зрителей мнимой эрудицией из знаний истории и не давал возможности Карлсону задать критические вопросы, убеждены журналисты The Washington Post. Журналисты также отметили, что на протяжении всего интервью Путин пытался убедить Карлсона в том, что именно РФ является "жертвой этого конфликта".

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