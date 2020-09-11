Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сожалеет, что инспекция украинских позиций на Донбассе не состоялась.

В Кремле рассчитывают, что помощники глав государств "нормандского формата" сегодня в Берлине обсудят отмену инспекции украинских позиций на Донбассе, а встреча в целом будет результативной.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что не состоялась (инспекция украинских позиций), - это, конечно, плохо, это вызывает сожаление. Я уверен, что будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что любой очный диалог помощников глав государств "нормандского формата" по теме урегулирования на Донбассе важен.

"Диалог важен, и ещё более важна результативность подобных разговоров. Мы знаем, что чаще всего они приобретают характер пустого по содержанию и по результативности общения. Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать", - сказал Песков.

Совместная инспекция позиций ВСУ на Донбассе: что предшествовало

22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

5 сентября главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей о режиме тишины. Пушилин потребовал от Вооруженных сил Украины закопать траншеи, вырытые якобы после 22 июля, а затем предупредил о "полном праве" устранить "нарушения" самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября не состоялся.

Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" её на 10:00 9 сентября. Впоследствии оккупанты во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ. В Офисе президента Украины заявили, что договоренность в рамках ТКГ о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций. Также в Офисе президента сообщили, что Украина не получила адекватного ответа на запрос о зеркальной инспекции районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения.

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Автор: Роман Цимбалюк