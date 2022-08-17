Российский генералитет уже перебрался на левый берег Днепра.

Спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин спрогнозировал судьбу российской армии на случай, если защитники Украины полностью уничтожат логистические сообщения на Юге.

Лапин дал комментарий для телеканала "Эспрессо".

"Украина будет пытаться отрезать логистику российской группировке путем уничтожения мостов. После этого россиянам останется либо сдаться в плен, либо научиться плавать. Российский генералитет уже перебрался на левый берег Днепра. И этот фактор деморализует личный состав армии РФ. Россиянам предстоит иметь успех в другом месте. На Донецком направлении они будут продолжать пытаться душить украинских защитников", - сказал Лапин.

Ранее офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин предположил, что может стать переломным моментом в войне.

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