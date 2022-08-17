Разрушение логистики россиян влияет на боевые действия, однако это элементы большого процесса.

Переломным моментом войны в Украине станет деоккупация Херсона или уничтожение Крымского моста

Об этом заявил офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин в эфире телеканала "Эспрессо".

"Переломом в войне России против Украины будут кардинальные события. К примеру, полное освобождение Херсона. Уничтожение Крымского моста также станет переломным моментом. Однако эти факторы будут частью большого процесса", - отметил эксперт.

Он добавил, что разрушение логистики россиян также влияет на боевые действия.

"Война - это процесс и нельзя говорить, что какие-то вещи происходят моментально. Так, уничтожение логистики уменьшает темпы поставки необходимых для функционирования российского войска ресурсов. Однако это лишь элемент процесса", - подытожил Левин.

Напомним, несколько ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в ближайшее время на всем фронте будут разворачиваться острые события.

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