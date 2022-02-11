Кроме начала военных учений России с Беларусью на северных украинских границах, Россия объявила еще и учения в Черном и Азовском морях. Причем заявила, что большие зоны вокруг Крыма будут закрытыми и в море, и в авиапространстве, до 19 февраля. В МИД Украины резко отреагировали на это, заявив протест. Действия России назвали "очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне" и в ВМС Украины.

Мы можем и должны наказать Российскую Федерацию. Существуют четкие нормы и сроки даже по заявке о перекрытии акваторий морей

Действительно, перекрывая морские пути, Россия практически исключила свободу судоходства, блокировала практически половину украинских портов в Черном море и фактически все в Азовском. Правда, в четверг вечером минобороны РФ якобы отменило закрытие вод на Азове. Однако Украина не должна молчать о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву.

Мы можем и должны наказать Российскую Федерацию. Существуют четкие нормы и сроки даже по заявке о перекрытии акваторий морей. И если хоть один пункт нарушен, мы можем потребовать от России прекратить ее действия.

Более того, надо выставить ей счет за убытки. Но для этого нужно подать иск с требованием возмещения убытков из-за такого внезапного перекрытия акватории в международный морской суд. Если мы хоть раз сделаем такое представление, то количество российских морских учений уменьшится в разы.

Но это касается только Черного моря. Азовское море - внутреннее. К сожалению, проблемы на Азове можно решать только в двустороннем формате. Не понимаю, почему Украина до сих пор не расторгла с Россией этот договор и не провела демаркацию границ согласно международному праву.

Такие действия, точнее бездействие, немного удивляют, учитывая, что Украина планирует базу ВМС в Бердянске. Если между странами есть добрососедские отношения, то корабли, катера, которые там должны размещаться, могли бы свободно передвигаться. Но когда Россия блокирует даже наших рыбаков... Ведь, напомню, все рыбные банки находятся в украинских водах Азовского моря. Но российские сейнеры постоянно вылавливают рыбу на нашей территории, у наших берегов. Причем их сопровождает российская береговая охрана. То есть выгоняет наших рыбаков, чтобы предоставить возможность вылова российским рыбакам. А мы молчим.

Сейчас надо не молчать. Но я очень сомневаюсь, что власть пойдет на жесткое отстаивание позиций страны в этом вопросе и защита инвесторов теряют средства из-за блокирования Россией морской экономической зоны Украины

Сейчас надо не молчать. Но я очень сомневаюсь, что власть пойдет на жесткое отстаивание позиций страны в этом вопросе и защита инвесторов теряют средства из-за блокирования Россией морской экономической зоны Украины. Дело в том, что бизнес страдает от таких действий. Но что он может сделать? Он может лишь выставить государству Украина счета об убытках из-за простой кораблей или расхода горючего через обход закрытой зоны. Напомню, судовладельцы даже не желают фрахтовать суда для перевозки грузов в "проблемные" порты... Поэтому бизнес может лишь пожаловаться государству. А в суд против России должна идти Украина.

Однако политика президента Украины Владимира Зеленского, к сожалению, направлена на примирение. Поэтому надеяться, что мы подадим против России в суд на возмещение убытков из-за блокады Черного моря, не приходится.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт