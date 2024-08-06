На других участках враг использует по три тысячи артснарядов.

На Покровском направлении противник имеет примерно до 40 тысяч живой силы. Только за 4 августа россияне использовали на этом направлении более 56 тысяч артиллерийских снарядов - на небольшом отрезке фронта.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV. По его словам, на других участках враг использует по три тысячи артснарядов. Это "средние данные по палате".

"Сейчас противник использует, по словам Института изучения войны, так называемую игольную тактику: он атакует на очень узком участке фронта массой войск, как на покровском направлении, не имея возможности атаковать на других участках фронта. По наращиванию сил и средств надо понимать, что в ближайшее время мы не сможем пока изменить баланс сил, потому что на подготовку тех резервов, которые мы мобилизовали за последнее время, нужно будет еще как минимум месяц. То есть где-то только в середине сентября мы можем говорить о том, что более-менее подготовленные резервы могут вступить в бой", - отметил Грабский. Видео дня

Покровское направление - последние новости

Как сообщал УНИАН, на пути врага к Покровску есть еще один город - Новогродовка Донецкой области. Расстояние до Новогродовки от того места, где враг находится сейчас, составляет чуть более 5 километров. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Новогродовка может стать непреодолимым барьером для врага. Причина - в логистике обеспечения ВСУ, а также естественных и искусственных препятствиях.

В свою очередь офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что на Покровском направлении в среднем ежедневно ликвидируется от 70 до 100 оккупантов.

"Есть такие случаи, когда, скажем, забегают в какое-то разрушенное здание, мы это видим и там их накрываем, но не всегда можем посчитать. Это уже будем после нашей победы считать", - добавил военный.

Вас также могут заинтересовать новости: