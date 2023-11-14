По словам спикера Воздушных сил ВСУ, даже такая система, как "Patriot", не может обеспечить поражение всех баллистических целей.

Украина сталкивается с недостаточным количеством систем противовоздушной обороны для полного охвата территории страны и защиты всех городов от вражеских ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, даже такая система, как "Patriot", не может обеспечить поражение всех баллистических целей.

Отвечая на вопрос, почему в Киеве сбиваются баллистические цели, а в Харькове это не всегда удается, Игнат отметил, что украинские системы противовоздушной обороны не насчитывают достаточного количества для охвата всей территории.

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"Мы знаем, сколько дивизионов "Patriot" имеем. Два дивизиона были официально объявлены. И ожидаем, что их будет больше. "Patriot" способен работать с баллистикой, но его возможности не безграничны", - сказал он.

Игнат также отметил, что радиус действия системы "Patriot" для баллистической цели составляет до 40 км.

"Поэтому можно представить, сколько таких систем нужно для обеспечения защиты территории Украины и всех городов и объектов. Поэтому мы постепенно укрепляемся", - добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Вражеские ракеты в войне с Россией - последние новости

Россия готовится к зиме, и в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите и ответах оккупантам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовыми к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре. Россия готовится к зиме", - заявил президент.

Украинские чиновники предупреждали, что россияне накапливают ракеты, чтобы в осенне-зимний период атаковать энергетическую инфраструктуру нашего государства.

Главное управление разведки Минобороны Украины в начале ноября сообщило, что противники смогли накопить, в частности, 290 модификаций ракет для комплексов "Искандер" и 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

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