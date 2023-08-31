С датскими партнерами также договорено начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что часть украинских летчиков, которые отправились на обучение на F-16 в Данию, уже успешно прошли подготовительные мероприятия и могут приступать к летной подготовке.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, заметив, что провел конструктивный телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером.

"В фокусе – обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", – написал Залужный.

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Кроме того, он договорился с датскими партнерами начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

"Поблагодарил весь датский народ, правительство за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором", – добавил главнокомандующий.

Подготовка украинских пилотов на F-16

Часть украинских специалистов приступила к подготовке на самолетах F-16, которые должна получить Украина. Речь идет не только о пилотах, но и об инженерах, офицерах боевого управления и т.д. На данном этапе обучение проходят за рубежом, в частности, в Дании. Также ожидается, что учения будут проводиться и в Румынии.

30 августа спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, появятся ли в Украине тренировочные центры по подготовке пилотов самолетов F-16. Он отметил, что если Украина переходит на этот самолет, то она должна иметь соответствующую базу.

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