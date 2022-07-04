Левин также описал один из сценариев освобождения Херсона.

В войне Украины с Россией обе стороны не устраивают концепты ее завершения, выдвигаемые противником. Именно поэтому, а также из-за российского геноцида, стороны не проводят переговоры. Более того, РФ готовит своих граждан к затяжной войне и скрытому режиму военного времени.

Такое мнение озвучил 24 каналу офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

Украинцев он призвал морально подготовиться к тому, что это "война на годы, надолго".

"Мы знаем, что такие войны могут длиться долгие годы. Война в Афганистане была 20 лет. Поэтому вполне возможно, что [в Украине] будет длиться и годы, и 10 лет", - отметил Левин, предположив, что при этом интенсивность боев может периодически снижаться и увеличиваться.

Аналитик также заявил, что победу Украины приблизит не просто западное оружие, а его реализация. Для этого, по его словам, должна идеально работать разведка, что позволит успешно бить по вражеским складам и штабам. Отдельно важно, отмечает он, насколько успешным будет контрнаступление ВСУ под Херсоном, который оккупировали россияне.

"С острова Змеиный никто не ожидал, что они убегут в один день. Мысль была относительно долгого противостояния на острове, постоянное уничтожение их техники и живой силы, пока не уйдут. То, что это произойдет прямо "завтра", было неизвестно. Но они ушли", - напомнил Левин.

По его прогнозу, если ВСУ создадут "адские" условия для врага на юге, разрушив все мосты, наладив работу партизанов и удары HIMARS по базам, у оккупантов не будет возможности удерживать Херсон, и они уйдут из города.

Повлиять на победу Украины могут также и процессы в самой РФ.

"Как происходили революции в России в прошлом? Это были провалы в войнах. Возможно, что разгром России на юге Украины, покидание его, угроза Крыма - повлияют на настроения в самой России", - резюмировал он.

Ранее сегодня глава разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что в Украине, начиная уже со следующего месяца, произойдут определенные события, которые ознаменуют переломный момент в войне против России. Что же касается активных боевых действий, то большинство из них завершатся до конца этого года, прогнозирует он.

На вопрос журналистов, когда может закончиться война и что для этого необходимо, начальник ГУР ответил: "Следующий год, я так считаю".

В свою очередь, премьер Швеции Магдалена Андерссон назвала самый легкий способ прекратить войну в Украине - Россия должна отправиться домой.